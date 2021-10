KSW 64. Patryk Kaczmarczyk: Nie myślę o naszej pierwszej walce. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Patryk Kaczmarczyk (7-0, 1 KO, 2 sub) zawalczy na gali KSW 64. Jego rywalem w kategorii wagowej do 65,8 kg będzie Robert Ruchała (5-0, 3 sub). Co mówił przed Kaczmarczyk walką na dniu medialnym?



KSW 64 odbędzie się 23 października w łódzkiej Atlas Arenie. Rozpoczęcie gali planowane jest na godzinę 20:00. Transmisja wydarzenia będzie dostępna przez system PPV w Polsat GO i Polsat Box GO. Skróty walk w Interii Sport i polsatsport.pl.