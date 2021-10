MMA. Jan Błachowicz jak Robert Kubica? Wideo WIDEO |

- Czy jestem podobny do Roberta Kubicy, który nie może uprawiać joggingu w Krakowie bo zaraz biegną za nim inni ludzie? Czego nie mogę teraz robić, a co robiłem wcześniej, gdy nie byłem jeszcze mistrzem UFC? Mogę przemilczeć odpowiedź na to pytanie? - mówi Jan Błachowicz. 30 października Polak po raz drugi w karierze będzie bronił mistrzowskiego pasa UFC w kategorii półciężkiej. Na gali UFC 267 w Abu Zabi rywalem Błachowicza będzie Brazylijczyk Glover Teixeira. Czy będę underdogiem czy faworytem tej walki? To już jest drugorzędna sprawa - dodaje. Rywal Janka nie walczył przez rok, a w tym czasie zawodnik może zardzewieć. Ale jesteśmy przygotowani na Teixerię w najlepszym wydaniu - mówią trenerzy Jana Błachowicza, Robert Jocz i Robert Złotkowski.