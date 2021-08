KSW 63. Antun Racic - Jakub Wikłacz: Zapowiedź walki na KSW 63 (POLSAT SPORT) Wideo WIDEO |

Były mistrz kategorii koguciej, Antun Račić (25-9-1, 13 Sub), na gali KSW 63 powróci do klatki po pierwszej porażce w KSW. 4 września „Killer” zmierzy się ze specjalistą od parteru, Jakubem Wikłaczem (11-3-1, 8 Sub). Starcie odbędzie się w limicie kategorii koguciej.