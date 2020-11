FAME MMA. Marcin Najman gotowy na walkę z Don Kasjo. Wideo WIDEO |

Marcin Najman stoczy pożegnalny pojedynek na gali FAME MMA 8. Czy będzie to faktycznie jego ostatnia walka to się okaże, gdyż to nie pierwszy raz gdy „El Testosteron” zapowiada zakończenie kariery.