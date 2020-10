Roberto Soldić: Materla to niebezpieczny facet. Legenda (POLSAT SPORT). Wideo WIDEO |

Michał Materla to niebezpieczny wojownik, wielkie nazwisko. Legenda KSW. To będzie dla mnie bardzo trudna noc, ale przygotuję się na wszystko - powiedział Roberto Soldić (17-3, 14 KO, 1 SUB). Materla (29-7, 10 KO, 13 SUB) zmierzy się z Chorwatem, mistrzem kategorii półśredniej w najważniejszym starciu gali KSW 56. Pojedynek odbędzie się 14 listopada w limicie kategorii średniej.