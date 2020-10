Michał Materla: Soldica czeka bardzo poważne zadanie (POLSAT SPORT). Wideo WIDEO |

Michał Materla (29-7, 10 KO, 13 SUB) zmierzy się z mistrzem kategorii półśredniej, Roberto Soldiciem (17-3, 14 KO, 1 SUB) w najważniejszym starciu gali KSW 56. Pojedynek odbędzie się 14 listopada w limicie kategorii średniej. - Nie wiem, czy zmiana wagi to dobry pomysł Soldica. Czeka go bardzo poważne zadanie - powiedział Polak.