FEN 30: Włoski „Ice Man" Frasineac rywalem Bryczka w starciu mistrzowskim.

Virgiliu Frasineac (9-1, 7 KO, 1 SUB) będzie rywalem Roberta Bryczka (11-3, 5 KO, 1 SUB) w walce wieczoru gali FEN 30: LOTOS Fight Night, która odbędzie się 3 października we Wrocławiu. Stawką tego starcia będzie pas mistrzowski FEN w kategorii półśredniej.