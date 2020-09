Mamed Chalidow - Scott Askham II walką wieczoru KSW 55! Wideo WIDEO |

Scott Askham (19-4, 12 KO, 2 Sub) stanie do pierwszej obrony tytułu mistrzowskiego kategorii średniej na gali KSW 55. Rywalem Anglika będzie po raz kolejny największy dominator w historii tej dywizji, Mamed Chalidow (34-7-2, 14 KO, 16 Sub). Stawką pięciorundowego starcia, do którego dojdzie 10 października, będzie pas należący do Askhama, który Chalidow zwakował w 2018 rok.