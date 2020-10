Przed nami gala KSW 55. W walce wieczoru dojdzie do pojedynku rewanżowego pomiędzy Scottem Askhamem (19-4, 12 KO, 2 SUB) a Mamedem Chalidowem (34-7-2, 14 KO, 16 SUB). Stawką starcie będzie pas mistrza federacji KSW w kategorii średniej, którego posiadaczem obecnie jest Anglik. Relacja i wyniki na żywo gali KSW 55 na Polsatsport.pl.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. MMA. Michał Materla: Za wcześnie, abym mógł mówić o walce o pas. WIDEO INTERIA.TV Zdjęcie /INTERIA.PL

Uwaga! Relacja nie odświeża się automatycznie. Wciśnij F5.



Reklama

Askham i Chalidow po raz pierwszy skrzyżowali rękawice w grudniu zeszłego roku. Wówczas jednogłośną decyzją sędziów wygrał reprezentant Anglii. Stawką tamtego pojedynku nie był pas mistrzowski, przez co walka odbyła się na dystansie trzech rund. Tym razem jednak zawodnicy powalczą o mistrzostwo, a zatem starcie zakontraktowane zostało na pięć rund po pięć minut.



Ponadto na gali zobaczymy powrót do klatki KSW Michała Materli (28-7, 9 KO, 13 SUB), który zmierzy się z Serbem Aleksandarem Iliciem (12-3, 8 Ko, 2 SUB). Natomiast Damian Janikowski (4-3, 3 KO, 1 SUB) podejmie niepokonanego Szweda Andreasa Gustafssona (6-0, 3 KO, 2 SUB). Poza tym w federacji KSW zadebiutuje zwycięzca programu "Tylko jeden" Tomasz Romanowski (12-7, 4 KO, 1 SUB). Jego przeciwnikiem będzie Rumun Ion Surdu (10-2, 7 KO, 1 SUB).

Karta walk KSW 55:

Walka o pas kategorii średniej:

185 lb: Scott Askham (19-4, 12 KO, 2 SUB) vs Mamed Chalidow (34-7-2, 14 KO, 16 SUB)

185 lb: Michał Materla (28-7, 9 KO, 13 SUB) vs Aleksandar Ilić (12-3, 8 Ko, 2 SUB)

185 lb: Damian Janikowski (4-3, 3 KO, 1 SUB) vs Andreas Gustafsson (6-0, 3 KO, 2 SUB)

170 lb: Tomasz Romanowski (12-7, 4 KO, 1 SUB) vs Ion Surdu (10-2, 7 KO, 1 SUB)

135 lb: Damian Stasiak (11-7, 1 KO, 8 SUB) vs Patryk Surdyn (5-0, 1 KO, 2 SUB)

209 lb: Przemysław Mysiala (23-10, 10 KO, 12 SUB) vs Stipe Bekavac (19-10, 13 KO, 4 SUB)

170 lb: Krystian Kaszubowski (8-1, 2 KO, 1 SUB) vs Jakub Kamieniarz (9-6, 1 KO, 6 SUB)

115 lb: Sylwia Juśkiewicz (9-5, 6 KO) vs Karolina Wójcik (6-2, 2 KO)

Relacja na żywo:

20:52 - II Runda. Na początku drugiej rundy Kaszubowski "kontrolował klatkę" i wywierał presję na rywala. Kamieniarz kontrował pojedynczymi kopnięciami. W końcu "Kris" docisnął przeciwnika do siatki i sprowadził go do parteru. Tam atakował z półgardy łokciami i ciosami młotkowymi. Runda zdecydowanie na korzyść Kaszubowskiego!

20:46 - I Runda. Pojedynek rozpoczęli od mocnych wymian. W końcu Kaszubowski kombinacją zakończoną ciosem na korpus powalił Kamieniarza i obijał swojego rywala w parterze. Kamieniarz w odpowiedzi próbował podebrać nogę zawodnika Mighty Bulls Gdynia i dopiąć skrętówkę. Ten atak "Kris" jednak obronił. Później walka toczyła się głównie w stójce. Bardzo wymagająca runda dla obu zawodników!

20:36 - Za nami walka otwarcia. Nadszedł czas na drugie starcie dzisiejszej gali. Jakub Kamieniarz i Krystian Kaszubowski już zmierzają do klatki!

20:34 - Jednogłośna decyzja sędziów! Karolina Wójcik odnosi zwycięstwo w debiucie w KSW!

20:32 - III Runda. Wójcik sprawiała wrażenie zawodniczki szybszej i skuteczniejszej w swoich atakach. Po trzech minutach próbowała docisnąć rywalkę do siatki, lecz ten atak Juśkiewicz dobrze wybroniła. Później walka, podobnie jak przez większą część pojedynku, toczyła się w stójce pod dyktando Wójcik. Za chwilę dowiemy się, jak tę walkę punktowali sędziowie!



20:26 - II Runda. Kolejna bardzo wyrównana runda. Juśkiewicz atakowała kombinacjami zakończonymi kopnięciami. Ta z kolei atakowała pojedynczymi akcjami bokserskimi. Starcie jest bardzo bliskie i trudne do punktowania. Zadecyduje trzecia odsłona!

20:20 - I Runda. Przez pierwsze cztery minuty obie zawodniczki walczyły bardzo spokojnie w stójce. Wrażenie bardziej aktywnej zdawała się sprawiać Wójcik. W ostatniej minucie ruszyły jednak odważniej. To zwiastuje emocje w rundzie drugiej!

20:11 - Już za moment pierwsze starcie. W pierwszej walce rękawice skrzyżują Karolina Wójcik i Sylwia Juśkiewicz. Która z pań będzie górą w tym pojedynku? Za chwilę pierwszy gong!



20:07 - Tymczasem poznaliśmy pierwszych uczestników gali KSW 56. Wydarzenie odbędzie się 14 listopada, a na karcie walk pojawią się Roberto Soldić, Tomasz Narkun i Karolina Owczarz.



20:00 - Gala KSW 55 już za kilka chwil! Przed nami osiem walk w formule MMA, z czego jeden pojedynek będzie starciem mistrzowskim. Czekają nas wielkie emocje!