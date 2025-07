Dudek na najlepszej drodze po złoto. On tego tak nie zostawi

Tłumy kibiców zagościły na specyficznym obiekcie żużlowym w niemieckim Guestrow. To malutki owal położony na tyle blisko granicy z Polską, że bardzo wielu naszych rodaków rokrocznie się tam wybiera. Tym razem znów wśród trybun wyróżniały się barwy biało-czerwone.

Żużel. Świetny Patryk Dudek, niemrawy początek reszty Polaków

Choć nasi reprezentanci mogli liczyć na duże wsparcie, to początek nie był do końca udany. Wynikało to poniekąd z losowania pól startowych. Guestrow przede wszystkim preferuje skrajne pole, ze wskazaniem na czwarte. Patryk Dudek znakomicie je wykorzystał i rozpoczął zawody od zwycięstwa. Lidera klasyfikacji generalnej poradził sobie również w drugiej serii, w której startował z najgorszego trzeciego pola. Pomimo słabego startu wydarł na dystansie cenne 2 punkty.

Po zerze w pierwszej odsłonie obudził się Kacper Woryna. Mimo że Polak wyraźnie zaspał na starcie, to dysponował bardzo dużą prędkością. Najpierw poradził sobie z wolnym Andrzejem Lebiediewiem, a następnie nie pozostawił żadnych szans Timo Lahtiemu. Dwoił się i troił Mateusz Cierniak, ale zawodnik Motoru popełniał wiele błędów. Drugi wyścig z jego udziałem był emocjonujący, ale rywale wykazali się po prostu większym cwaniactwem. Bezbarwny po dwóch startach był za to Szymon Woźniak.

Żużel. Tarapaty Jepsena Jensena. To nie był wieczór Cierniaka i Woźniaka

Jeśli chodzi o Cierniaka i Woźniaka, to im dalej w las, tym było coraz gorzej. Woźniak po czterech seriach miał tylko trzy punkty. Cierniak za to tylko jeden. Jak już wspomnieliśmy, 23-latek robił dużo wiatru, ale zdobyczy z tego nie było. W swojej czwartej gonitwie tak przeszarżował, że doprowadził do własnego upadku oraz Andrzeja Lebiediewa. Mistrz świata juniorów stracił panowanie nad maszyną po zewnętrznej części toru. Nagle wykantował, próbując się ratować, ale przez to stanął w miejscu, więc Łotysz nie był w stanie go ominąć. Obaj na szczęście byli zdolni do dalszej jazdy. Kontuzji w cyklu SEC mamy już przecież aż nadto.

Dość niespodziewanie męczył się Michael Jepsen Jensen. Duńczyk punktował następująco: 0,0,2,3. Obudził się dopiero w trzeciej serii. To od tamtej pory wykorzystywał swój główny atut, czyli jazdę przy krawężniku. Wcześniej nie dość, że nie wygrywał startów, to był bardzo wolny na trasie. Szybko musiał nadrabiać punkty, bo w Bydgoszczy również mu się nie poszczęściło. Swój ostatni wyścig niestety (z jego perspektywy) przegrał. Choć po starcie prowadził i był na czele stawki nawet przez dwa okrążenia, to Woryna był dużo szybszy. Ostro potraktował Duńczyka, z czego skorzystał także Dudek.

Żużel. Leon Madsen wygrywa w Guestrow. Show Huckenbecka, Dudek na podium

Fantastycznie w Guestrow ku uciesze miejscowych fanów ścigał się Kai Huckenbeck. Niemiec po rundzie zasadniczej miał 14 punktów. Przegrał tylko na otwarcie z Dudkiem. Ten natomiast przegrał rywalizacje z Leonem Madsenem o bezpośrednie wejście do finału z powodu mniejszej ilości trójek. Huckenbeck i Madsen weszli tam automatycznie. Dla polskich kibiców były też jednak dobre wieści. Dzięki wygranej Woryny w piątym biegu, udało mu się awansować do wyścigu ostatniej szansy.

W nim triumfował Dudek, ale tuż za nim do mety przyjechał właśnie Woryna. Reprezentanci Polski wykorzystali skrajne pola i pomknęli po wielki finał. Pech dopadł Lebiediewa. Łotysz najpierw przegrał start, a potem przeszarżował i upadł na tor. Trzeba oddać mu jednak duży szacunek. Pomimo upadku szybko wstał z toru i zszedł na murawę.

W finale na czoło stawki wysforował się Dudek, ale za chwilę minął go bardzo szybki Madsen. Duńczyk nie oddał prowadzenia już do samej mety. Dudek bronił się przed Huckenbeckiem, ale zaciekłe ataki Niemca po zewnętrznej w końcu poskutkowały. W stawce nie liczył się niestety Woryna.

Wyniki 2. finału Tauron SEC w Guestrow:

Leon Madsen 15 (3,3,2,3,1,3) Kai Huckenbeck 16 (2,3,3,3,3,2) Patryk Dudek 13+3 (3,2,2,3,2,1) Kacper Woryna 9+2 (0,3,2,1,3,0) Norick Bloedorn 9+1 (2,2,0,2,3) Andrzej Lebiediew 9+u (1,1,3,1,3) Nazar Parnicki 9 (1,1,3,2,2) Dimitri Berge 8 (1,3,1,2,1) Rasmus Jensen 7 (2,3,1,1,0) Timo Lahti 7 (1,2,3,1,0) David Bellego 7 (2,2,1,0,2) Michael Jepsen Jensen 6 (0,0,2,3,1) Marko Lewiszyn 4 (3,0,1,0,0) Szymon Woźniak 4 (1,0,0,2,1) Mateusz Cierniak 3 (0,1,0,w,2) Tom Brennan 0 (0,0,0,0,0)

Bieg po biegu:

Madsen, Bellego, Woźniak, Jepsen Jensen Lewiszyn, Bloedorn, Parnicki, Woryna Dudek, Huckenbeck, Lebiediew, Brennan Berge, Jensen, Lahti, Cierniak Jensen, Bellego, Parnicki, Brennan Woryna, Lahti, Lebiediew, Woźniak Huckenbeck, Bloedorn, Berge, Jepsen Jensen Madsen, Dudek, Cierniak, Lewiszyn Huckenbeck, Woryna, Bellego, Cierniak Parnicki, Dudek, Berge, Woźniak Lahti, Jepsen Jensen, Lewiszyn, Brennan Lebiediew, Madsen, Jensen, Bloedorn Dudek, Bloedorn, Lahti, Bellego Huckenbeck, Woźniak, Jensen, Lewiszyn Jepsen Jensen, Parnicki, Lebiediew, Cierniak (w/su) Madsen, Berge, Woryna, Brennan Lebiediew, Bellego, Berge, Lewiszyn Bloedorn, Cierniak, Woźniak, Brennan Woryna, Dudek, Jepsen Jensen, Jensen Huckenbeck, Parnicki, Madsen, Lahti Dudek, Woryna, Bloedorn Lebiediew Madsen, Huckenbeck, Dudek, Woryna

Czołówka klasyfikacji generalnej:

Patryk Dudek - 28

Kacper Woryna - 24

Leon Madsen - 23

Andrzej Lebiediew - 21

Kacper Woryna Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Andrzej Lebiediew Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Kai Huckenbeck Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

