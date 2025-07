Zwieszone głowy Polek. Źle to wyglądało. "Chyba się wystraszyłyśmy"

Polskie siatkarki doznały bolesnej porażki w półfinale Ligi Narodów w Łodzi. W meczu, którego stawką był awans do finału, Włoszki zlały Biało-Czerwone. Zawodniczki Italii mocno upatrzyły sobie Martynę Czyrniańską. To właśnie do niej kierowały najwięcej piłek z zagrywki. Choć radziła sobie nieźle z przyjęciem, to jednak niewiele to pomogło w starciu z taką siłą, jaką pokazały mistrzynie olimpijskie.