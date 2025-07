Dramatyczna walka pogromczyni Fręch. Trzygodzinny thriller o finał turnieju WTA. Zdecydowały trzy tie-breaki

Jelena Rybakina dobrze weszła w tegoroczną rywalizację w Waszyngtonie. W 1/8 finału kazachska tenisistka zwyciężyła z Victorią Mboko wynikiem 2:0 (6:3, 7:5) . To doprowadziło ją do starcia z Magdaleną Fręch, która bez większych problemów pokonała powracającą z emerytury Venus Williams 2:0 (6:2, 6:2).

Drugi set mógł dawać spore nadzieje fanom kazachskiej tenisistki na szybkie zakończenie spotkania. Rybakina już na samym początku partii przełamała bowiem Fernandez, wygrywając również własne podanie. Niżej notowana Kanadyjka zachowała jednak chłodną głowę i przy wyniku 3:5 zdołała doprowadzić do ponownego wyrównania stanu rywalizacji. W tej partii również potrzebny był tie-break, jednak tym razem wynikiem 7:3 zwyciężyła go Leylah Fernandez. To oznaczało, że do wyłonienia pierwszej finalistki rywalizacji w Waszyngtonie potrzebny był trzeci set.