Młodzi Polacy bardzo słabo weszli w mecz. Pierwsze poważne ostrzeżenie otrzymali już w 4. minucie. Cezary Polak stracił piłkę w linii obrony, tę przejął Hilmir Rafn Mikaelsson, ale zamiast strzału wybrał obiecujące podanie do kolegi, który miałby stuprocentową okazję gdyby nie interwencja Patryka Pedy. Zawodnik już przetestowany przez Michała Probierza w seniorskiej kadrze wybił futbolówkę w ostatniej chwili, niemal wpadając siłą rozpędu na siatkę bramki.

Nasi rodacy chcieli grać ofensywnie, ale niedokładność podań i złe decyzje na ostatnich metrach kosztowały ich kilka groźnych kontr. W jednej z nich Peda faulował w kole środkowym ostatniego z zawodników Islandii, ale obejrzał żółtą, a nie czerwoną kartkę, bo sędzia słusznie uznał, że inny z "Biało-Czerwonych" był tuż obok, by asekurować swojego kolegę. Podopieczni Adama Majewskiego nie przetrwali jednak pierwszego kwadransa. Na sam jego koniec Johannes Bjarnason świetnie dośrodkował na nogę Benony'ego Andressona. Jakub Mądrzyk obronił jeszcze pierwsze uderzenie, ale wobec dobitki był bezradny. Peda powinien wykazać się tam większą aktywnością.

Polska U-21 grała z Islandią. Fatalna pierwsza połowa "Biało-Czerwonych"

W 21. minucie mogło być 2:0. Andrersson stanął przed szansą na dublet, był sam na sam z naszym bramkarzem, ale jego podcinka nieznacznie minęła lewy słupek. W 42. minucie miał kolejną dobrą okazję, otoczony "Biało-Czerwonymi" oddał intuicyjny strzał z 13-14 metrów. Tam również o niecelności decydowały centymetry, tym razem przy prawym słupku. Te sytuacje przedzieliła w czasie bardzo dobra próba Filipa Szymczaka. Jego "główkę" świetnie wybronił Halldor Georgsson. W drugiej połowie Polacy szukali poprawy gry, by spróbować odwrócić losy tego sparingu.

Tuż po przerwie strzały świeżo wprowadzonego Kamila Lukoszka miały dać sygnał do ataku. Oba jednak miały rotację odchodzącą od bramki, bramkarz nie został zmuszony do interwencji. Następnie jednak tempo wyraźnie spadło. Kacper Karasek szukał wyrównania stanu rywalizacji, ale został zablokowany w polu karnym. Stagnację przerwało drugie trafienie gospodarzy. Thorkelsson posłał dobrą wrzutkę, a Mikaelsson wygrał pojedynek z Janem Biegańskim i podwyższył prowadzenie. Polak chwilę leżał na murawie, ale realizator transmisji nie pokazał powtórki, która rozstrzygnęłaby, czy były podstawy do odgwizdania faulu.