"Złote polskie pokolenie" straszy Europę. Kolejną ofiarą młodzi Turcy

Tam naszym nie poszło już tak dobrze, ale świadomość talentu tych zawodników pozostała w głowach kibiców, a część z nich wyjechała już podbijać zagraniczne akademie. Trener, a właściwie selekcjoner Wojciech Kobeszko również wie, co mogą dać piłkarze, których wychował wówczas Marcin Włodarski. Kadra u-19 w bardzo dużej mierze opiera się bowiem właśnie na tamtych piłkarzach, a to wychodzi jej zdecydowanie na dobre, bo eliminacje do młodzieżowych mistrzostw Europy w 2025 rozpoczęły się bardzo dobrze.