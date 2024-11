PZPN ujawnia kulisy afery. Reprezentacja reaguje. Probierz nagle zabrał głos

PZPN reaguje na aferę ze Świderskim. Znamy kulisy zamieszania wokół Świderskiego

Na publicznie okazane wsparcie zareagował później sam Łukasz Gawrjołek. - Dla mnie prywatnie to wielka rzecz, jestem za to wdzięczny. Ale jestem tu jako profesjonalista. Dziękuję za to, lecz nigdy więcej nie mogę dopuścić do takiej lub do innej sytuacji, która przeszkodziłaby sztabowi, trenerowi lub drużynie w wygrywaniu - stwierdził.

- Doszło do takiej sytuacji, że 23 zawodników zostało prawidłowo zgłoszonych do północy dzień przed meczem. Ta grupa piłkarzy była do dyspozycji 75 minut przed samym meczem. Wtedy wypełnia się protokół meczowy. Uzupełnione zostały wówczas wszystkie pola, ale jedno niestety zostało pominięte. Ta sytuacja to mój błąd, za co ponoszę odpowiedzialność. Generalnie zrobię w tej chwili wszystko, nie tylko ja, ale i cały sztab. żeby nigdy do tego nie dopuścić. Wewnętrznie już przeprosiłem, ale publicznie - dobrze, że mam taką okazję - także przepraszam trenera oraz drużynę. To się już nigdy nie powtórzy. Jest tylko jeden wniosek, żeby zabezpieczyć drużynę przed tym meczem, by nic jej nie przeszkadzało i wszystko było w porządku - ujawnił.