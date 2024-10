Do meczu z rówieśnikami z Gruzji, reprezentanci Polski do lat 17 przystępowali w wyśmienitych humorach. W pierwszym spotkaniu turnieju w Słowenii zawodnicy trenera Dariusza Gęsiora rozbili Armenię aż 8-0 . Dziś nie było aż takiego pogromu - w drugim meczu eliminacji Polacy wygrali z Gruzją "zaledwie" 3-0, ale ta wygrana ma swoją wymowę i wartość - zapewnia Biało-Czerwonym grę w kolejnej fazie eliminacji . Finały mistrzostw Europy U-17 odbędą się w przyszłym roku w Albanii.

Było jasne, że z Gruzją tak łatwo jak z Armenią nie pójdzie, zwłaszcza że dzisiejszy rywal walczył o życie, tzn. o pozostanie w turnieju. System rozgrywek przewiduje awans dwóch najlepszych drużyn z każdej grupy eliminacyjnej do dalszych gier. W drugiej fazie kwalifikacji 28 najlepszych europejskich ekip do lat 17 utworzy siedem grup czterozespołowych. Ich zwycięzcy awansują do finałowego turnieju o prymat na kontynencie.

Reprezentacja Polski U17 wygrała z Gruzją 3-0

Portugalski sędzia trzykrotnie w pierwszej części meczu sięgał do kieszeni, rozdał po jednej żółtej kartce każdej z drużyn - po stronie polskiej ostrzeżeniem został ukarany kapitan i numer 10 Sammy Dudek , urodzony w niemieckim Baden-Baden. Gdy wydawało się, że pierwsza część spotkania zakończy się wynikiem bezbramkowym, do siatki trafił urodzony w 2009 roku Bartosz Szywała ( Śląsk Wrocław ) , dobijając strzał Tymoteusza Gmura ( Lech Poznań ) z prawej strony boiska. Od Szywały w naszej drużynie młodszy jest tylko Patryk Prajsnar z Lecha.

W przerwie spotkania rywale przeprowadzili po jednej zmianie - w drużynie polskiej zdobywcę klasycznego hat-tricka w meczu z Armenią Oliviera Siniawskiego z Pogoni Szczecin zastąpił Mikołaj Czerniatowicz z Escoli Varsovia. Gruzini z kolei samotnego napastnika Tengo Nebuiszwilego zastąpili obrońcą Szotiko Diakonidze, co wiązało się ze zmianą ustawienia. 12 minut po przerwie było już 2-0 - znów na listę strzelców znów wpisał się Bartosz Szywała, asystę zanotował Filip Karmelita. Za sześć minut było po meczu, gruzińscy obrońcy podali piłkę do rezerwowego Czerniatowicza, który wykończył akcję i było 3-0. Dzięki tej wygranej Polacy znaleźli się w kolejnej fazie eliminacji do turnieju finałowego mistrzostw Europy do lat 17.