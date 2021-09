Francuz opuścił murawę tuż przed końcem spotkania - w 89. minucie zmienił go Mauro Icardi. Chwilę później bramkę numer dwa dla faworytów strzelił Julian Draxler po podaniu Neymara.

Komentując trafienie na ławce rezerwowych, Mbappe powiedział do kolegów: "On mi nie podaje", mając na myśli Neymara właśnie. Zarejestrowała to telewizyjna kamera. To jasno pokazuje, że stosunki między gwiazdami PSG nie są najlepsze. Reprezentant Francji ponownie znalazł się w centrum uwagi ze względu na swoje zachowanie - podczas niedawnego spotkania z FC Metz sprowokował bramkarza, podnosząc temperaturę na murawie.



Osobną kwestią jest zachowanie Lionela Messiego. Argentyńczyk został przez trenera zmieniony w meczu z Lyonem. Nie podał mu ręki, a świat obiegły fotografie ukazujące wymowne spojrzenie asa.



TC

