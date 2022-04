Lekkoatletyka. Konflikt Kszczota z PZLA. Henryk Olszewski dla Interii: To nie jest skarbonka bez dna. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- O tym, że Adam Kszczot nie chciał pojechać na zgrupowanie zagraniczne, to już nie poinformował prasy, ale powiedział o tym, czego związek potem nie chciał mu dać. Dlaczego nie można było zorganizować zgrupowania w Spale? Polski Związek Lekkiej Atletyki, to nie jest skarbonka bez dna, to są pieniądze podatników - mówi w rozmowie ze Zbigniewem Czyżem Henryk Olszewski, prezes PZLA.