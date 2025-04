Olimpijczyk z "Top Model" rozpytywany przez srebrną medalistkę. Zawahał się

Tymoteusz Zimny spotkał Annę Kiełbasińską

Tymoteusz Zimny zawahał się na pytanie o sport wyczynowy

Nagle padło pytanie o to, czy sprinter woli amatorskie czy zawodowe uprawianie sportu. Przez chwilę się zastanawiał i widać, że miał problem z odpowiedzią. " Ajajaj, myślę, że chyba amatorskie. Fajniej, chociaż... " - nie zdołał dodać nic więcej, bo Kiełbasińska zaznaczyła, że to seria szybkich pytań i szybkich odpowiedzi. " Na zawodach jest fajnie też. To wezmę profesjonalne " - postanowił.

Zimny wahał się jeszcze w pytaniu o to, co by wybrał, Polskę, Teneryfę czy Miami. Tu też miał duży problem z tym, by dokonać wyboru. Ostatecznie to jednak kwestia sportowa jest w tym wszystkim najciekawsza. Sprinter i uczestnik "Top Model" wielokrotnie zaznaczał, że sport zawodowy potrafi być dla niego bardzo męczący i nie wie, czy zdrowie pozwoli mu startować jeszcze na najwyższym poziomie. Zdaje się jednak, że tęskni za jeżdżeniem na zawody i walką o najwyższe cele.