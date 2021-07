Paweł Fajdek dla Interii: Moim celem nr. 1 w Tokio jest złoty medal. Wideo WIDEO |

Nie ukrywam, że moim celem nr.1 w Tokio jest wywalczenie złotego medalu. Od pięciu lat mówię to samo, że jadę tam po medal. Na tę chwilę to jest kwestia zdrowia i szczęścia, jeśli to się zgra to nie powinno być problemu - mówi w rozmowie z Interią Paweł Fajdek, czterokrotny mistrz świata w rzucie młotem.