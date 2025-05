Polska pisała historię w mokrym Kantonie. Amerykanie zgubili pałeczkę. Czar prysł

World Athletics Relays w Kantonie to nie tylko rywalizacja sztafet, które niedawno miało rangę mistrzostw świata, ale też faktyczna kwalifikacja do tegorocznych zmagań najlepszych lekkoatletów - mistrzostw globu, które we wrześniu odbędą się w Tokio. O ile jednak w zmaganiach sztafet kobiecych i męskich 4x400 metrów oraz 4x100 metrów, a także mieszanej 4x400 metrów stawką jest właśnie występ w Japonii - tu zostanie wyłonionych 14 z 16 uczestników, to w mikście 4x100 metrów jest trochę inaczej.

Reklama