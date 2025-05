Wielki powrót króla naszego sprintu. Polska w finale, to bilet do Japonii

Od brązowego medalu w finale mistrzostw Europy w Monachium w 2022 roku polskiej sztafecie 4x100 metrów raczej nie powodziło się zbyt dobrze. Trudno było się też spodziewać, by Polacy wywalczyli bezpośrednią kwalifikację na MŚ w Tokio już w sobotnich kwalifikacjach. A tymczasem pobiegli wspaniale, zaś ostatnia setka Dominika Kopcia, który stracił całą zimę, była imponująca. Biało-Czerwoni zajęli w biegu drugie miejsce (38.43 s), awansowali do niedzielnego finału. I wywalczyli przepustkę do Japonii.