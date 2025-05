Stawką zmagań w Kantonie w rywalizacji sztafet mieszanych 4x400 metrów jest przede wszystkim kwalifikacja do wrześniowych mistrzostw świata w Tokio. W sobotę odbyły się trzy biegi kwalifikacyjne, ale dla naszej drużyny była to rywalizacja najważniejsza. Awans do finału - zyskiwały go po dwie najlepsze drużyny z biegów i dwie inne z czasami - dawał już prawo występu w stolicy Japonii. I to był cel na dzisiaj, by jutro gwiazdy naszego długiego sprintu mogły pomóc drużynom męskim i kobiecym.

