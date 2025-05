Polska tuż za USA w sztafecie 4x400 metrów. Kluczowa będzie niedziela

Sobotnia rywalizacja w Kantonie mogła zagwarantować polskiej ekipie aż pięć kwalifikacji do wrześniowych MŚ w Tokio, ale już trzy byłyby wielkim sukcesem naszej reprezentacji. W każdej z rywalizacji dawał ją awans do niedzielnego finału, w zmaganiach 4x400 metrów trenerzy polskiej kadry zdecydowanie postawili na drużynę mieszaną. To tam biegły gwiazdy męskiej i kobiecej sztafety.

O ile w przypadku zmagań na 100 metrów możliwe są jeszcze dwa biegi w krótkim odstępie czasu, to na 400 metrów - już raczej nie. Za duże ryzyko przeciążenia, zresztą nie było takiej potrzeby. Ewentualny brak awansu do finału w sobotę oznaczał miejsce w niedzielnych repasażach, tam rozdanych zostanie sześć ostatnich przepustek do Tokio. Reklama

Polska zaś w sobotę wywalczyła już dwie kwalifikacje - w sztafetach mieszanych 4x400 metrów oraz męskiej 4x100 metrów.

Na koniec zostali panowie z drużyny 4x400 metrów.

World Relays 2025. Polska sztafeta 4x400 metrów walczyła o finał w Kantonie. I kwalifikację do MŚ

Z uwagi na fakt, że wcześniej w mikście biegali Maksymilian Szwed i Kajetan Duszyński, obu zabrakło dwie godziny po ich awansie do finału. A bardzo by się przydali.

Na pierwszej zmianie w polskiej drużynie pobiegł Michał Kijewski, uczestnik naszej srebrnej sztafety z ubiegłorocznych mistrzostw świata U-20 w Limie. I spisywał się nadspodziewanie dobrze, biegł w okolicach trzeciej pozycji. Tyle że zabrakło mu sił tuż przed zmianą z Marcinem Karolewskim spadł za Hindusa, z którym wcześniej dość wyraźnie prowadził.

Na czele stawki byli Amerykanie, ale coś dziwnego zaczęło się dziać z faworytami zawodów już po przekazaniu pałeczki. Lance Lang pobiegł słabo, zaczął dość wyraźnie odstawać od Francuza Prevota i Kenijczyka Mweresy. A Polska - po Karolewskim biegł Patryk Grzegorzewicz - walczyła o piątą lokatę z Indiami, przed nami było też Zimbabwe. Reklama

Reprezentanci Polski w sztafecie 4x400 metrów w Kantonie / PAP/Paweł Skraba

Dobrze na ostatniej zmianie pobiegł Mateusz Rzeźniczak, wygrał na ostatniej prostej rywalizację z Hindusem Kumarem. Amerykanin Elija Godwin był jedna byt daleko, by "dobrać" się jeszcze do niego. Niemniej i tak doszło do sensacji z udziałem ekipy USA. Oto bowiem formalni mistrzowie olimpijscy, choć oczywiście w zupełnie innym składzie, zajęli trzecią pozycję: za Francją (3:00.30) i Kenią (3:00.88). A tylko dwie drużyny kwalifikowały się do finału.

Amerykanie, podobnie jak Polacy, będą musieli w niedzielę walczyć w repasażach o udział w mistrzostwach świata.

Sobotni czas Polaków to 3:02.69.

Reklama Kajetan Duszyński: Te igrzyska będą prawdziwie "z krwi i kości" WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport