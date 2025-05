Bukowiecka i Swięty-Ersetic patrzyły z boku. 20 metrów różnicy. Jest niepokój

Do Kantonu nie poleciały m.in. Marika Popowicz-Drapała, Iga Baumgart-Witan czy Anastazja Kuś, co już i tak osłabiało polską kobiecą sztafetę 4x400 metrów. W sobotę trenerzy kadry postanowili, że gwiazdy naszych długich sprintów - Kajetan Duszyński i Maksymilian Szwed wśród panów oraz Justyna Święty-Ersetic i Natalia Bukowiecka wśród pań - pobiegną w sztafecie mieszanej. By ona pewnie wywalczyła kwalifikację do Tokio.

