Natalia Bukowiecka nie mogła się powstrzymać. Padło pytanie, od razu wypaliła

Wojciech Nowicki zapowiedział, że Sylwestra świętować będzie z rodziną. Chciałby, by ten czas był dla niego i jego bliskich szczególny. Tak odpowiedział na pytanie o to, bez czego dobra zabawa sylwestrowa nie miałaby racji bytu - odpowiedzi na to pytanie u różnych sportowców zamieścił na swoim profilu Polski Związek Lekkoatletyki.

Ewa Swoboda wypaliła, Andrejczyk myślała o jednym

Wiele innych gwiazd przyznawało rację Andrejczyk i podkreślało, że najważniejsi do dobrej zabawy są znajomi. Innego zdania były jednak Natalia Bukowiecka i Pia Skrzyszowska. Postanowiły nawiązać do dwóch sylwestrowych symboli.

Natalia Bukowiecka zaskoczyła

Pia Skrzyszowska w swojej wypowiedzi postanowiła nawiązać do mody i stwierdziła, że bardzo ważne jest to, by mieć na sobie coś świecącego - to właśnie kojarzyło jej się z Sylwestrem. Natalia Bukowiecka za to prosto z mostu powiedziała, że najważniejszy jest szampan.