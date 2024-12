Lekkoatletyczny rok 2024 był rokiem Armanda Duplantisa - genialny Szwed wygrał wszystko, co tylko możliwe, trzykrotnie bił rekord świata. Nie został lekkoatletą roku w plebiscycie World Athletics, kibice wyżej ocenili dokonania Letsile'a Tebogo, ale już sportowi dziennikarze z całego świata nie mieli wątpliwości. I to nie w kwestii samej dyscypliny, ale całego sportu. To zostało ogłoszono tuż przed Sylwestrem, podobnie jak i zaskakująca decyzja Szweda. Duplantis nie zdobędzie bowiem kompletu trzech złotych medali na najważniejszych imprezach w 2025 roku.