Tak polscy lekkoatleci spędzą święta. Wigilia w Barcelonie i spokój w Warszawie

Możemy nadrobić zaległości z całego roku, podzielić się dobrymi informacjami, ale też opowiedzieć o kimś, kto odszedł. Dla mnie też będą to wyjątkowe święta, bo pierwszy raz bez mojego ojca. Na pewno powspominamy, ale lubię takie rodzinne klimaty i mam nadzieję, że z biegiem lat to we mnie nie zginie. Pamiętam, że zawsze wszyscy zjeżdżaliśmy się do babci, do takiego małego mieszkanka i w tej ciasnocie jako dzieciaki czołgaliśmy się się próbując się bawić. Było sporo radości, więc to czas, kiedy można cieszyć się chwilą

~ Paweł Fajdek