Kosmiczny rekord świata dwukrotnej mistrzyni olimpijskiej z Paryża. O 19 sekund szybciej

24-letnia Kenijka jeszcze przed najważniejszą imprezą czterolecia potwierdziła, że jest w wyśmienitej formie. Chebet w maju podczas Diamentowej Ligi w Eugene pobiła rekord świata na 10 000 metrów , co było dużym zaskoczeniem, ponieważ wcześniej przez kilka lat nie biegała na tym dystansie. Jak się okazuje, nie był to jedyny rekord świata pobity przez utytułowaną biegaczkę w 2024 roku.

Beatrice Chebet z kolejnym rekordem świata

Rekord świata w biegu na 5000 metrów na bieżni należy do Gudaf Tsegay, która we wrześniu 2023 roku przebiegła ten dystans w Eugene z czasem 14:00:21. Chebet na stadionie najszybciej pobiegła w czasie 14:05,92, co jest obecnie trzecim wynikiem w historii światowej lekkoatletyki. Drugie miejsce w tym zestawieniu z czasem 14:05,20 zajmuje Faith Kipyegon.