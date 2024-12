Gortat nie potrafił przejść obok niej obojętnie. Padło nazwisko znanej aktorki

Marcin Gortat wciąż udziela się medialnie

Dla Marcina Gortata mijający rok był w pewnym sensie przełomowy. Sportowiec w lutym skończył bowiem 40 lat. Choć od kilku lat nie gra już zawodowo w koszykówkę, fani o nim nie zapomnieli. On sam też nie daje o sobie zapomnieć. Co i rusz udziela się w nowych projektach, często też włącza się w akcje pomocowe. Od kilku lat m.in. organizuje mecz charytatywny, do udziału w którym zaprasza znane osoby.