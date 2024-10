Anita Włodarczyk nie unika trudnych tematów

Anita należy też do osób, które bardzo aktywnie działają na swoim Instagramie. Ostatnio chwaliła się wyjazdem do Japonii. O wszystkim opowiadała też w "Dzień Dobry TVN" , gdzie przez tydzień pełniła też rolę współprowadzącej porannego pasma.

Choć Włodarczyk znana jest z tego, że strzeże dostępu do swego życia prywatnego, nie unika ważnych i często dość osobistych tematów.

Tak też było i ostatnio na jej Instagramie. Sportowczyni nadała do fanów ważny komunikat. Chciała w ten sposób przypomnieć o niezwykle ważnej kwestii - badań profilaktycznych. Październik to wszak miesiąc bardzo szczególny.

Anita Włodarczyk nadała ważny komunikat

"Pięknie zjednoczeni w Walce, by Pokonać Raka Piersi' to hasło tegorocznej kampanii. Październik oznacza nie tylko kalendarzową jesień, lecz także miesiąc świadomości dotyczącej raka piersi. To czas licznych inicjatyw mających na celu zwiększenie wiedzy na temat profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia nowotworów piersi" - zaczęła swój poruszający wpis Anita.