Agnieszka Chylińska znów zaskoczyła. Gwiazda przyłapana, nawet się nie kryła

Agnieszka Chylińska już kilka lat temu otwarcie mówiła o swojej miłości do sportu, a w szczególności do futbolu. Artystka w wolnych chwilach śledzi poczynania polskich piłkarzy i chętnie pojawia się na meczach nie tylko Ekstraklasy, ale również pierwszej ligi i okręgówki. Jak się okazuje, 48-latka nie ogranicza się tylko do piłki nożnej. W niedzielę gwiazda polskiej muzyki przyłapana została na meczu szczypiornistów.