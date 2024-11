Burza wokół gwiazdy polskiej lekkoatletyki. W końcu nie wytrzymała. "To moja sprawa"

Natalia Bukowiecka zdominowała miniony rok w polskiej lekkoatletyce. Choć ostrzyliśmy sobie zęby na więcej, to ona jako jedyna w swojej dyscyplinie wróciła z igrzysk olimpijskich w Paryżu z medalem, z dumą zawieszając na szyi brązowy krążek wywalczony w biegu na 400 metrów. Także ona dopisała do swojego bogatego dorobku złoto mistrzostw Europy, w dodatku robiąc to w kapitalnym stylu, bijąc równocześnie rekord Polski, ustanowiony jeszcze przez Irenę Szewińską. Przyznanie jej tytułu najlepszej lekkoatletki w kraju było więc formalnością.

