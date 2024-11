Małgorzata Tomaszewska kilka miesięcy temu straciła pracę w TVP, co dla jej fanów było bardzo przykrą wiadomością. Prezenterka nie miała jednak wówczas głowy do roztrząsania całej sprawy na forum publicznym, bo szykowała się do porodu. Gdy jej córka Laura pojawiła się na świecie, gwiazda skupiła się na jej wychowywaniu. Teraz powoli stara się wracać do aktywności zawodowej. W ostatnim wpisie na Instagramie, który w nocy pojawił się w sieci, postanowiła jednak otwarcie poprosić o pomoc, ale nie dla siebie. Przejmujący komunikat wywołał duże poruszenie.