Mateusz Ponitka: Medal byłby ukoronowaniem naszej drogi. WIDEO WIDEO |

Rozmowa z Mateuszem Ponitką po przylocie do Polski z EuroBasketu 2022.



Minister Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk podziękował koszykarzom i sztabowi szkoleniowemu za zajęcie czwartego miejsca w mistrzostwach Europy podczas powitania reprezentacji w Warszawie i obiecał wsparcie dla dyscypliny i kadry. - Życzę, by za tym sukcesem poszły kolejne, by na tym fundamencie, który wylaliście, zbudowano potęgę polskiej koszykówki, która będzie trwałą wiele, wiele lat - powiedział Bortniczuk.