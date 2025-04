Mimo że Marcin Gortat od lat nie występuje już na parkietach NBA, koszykówka wciąż zajmuje ważne miejsce w jego życiu. Prowadzi fundację MG13 - Mierz Wysoko, która umożliwia zdolnej młodzieży realizację sportowych marzeń. O swoich motywacjach dotyczących wystartowania z taką inicjatywą mówił w 2019 roku. "Chciałbym, żeby ludzie zapamiętali mnie jako człowieka, który coś zbudował, pomógł dużej grupie ludzi, wywarł wpływ na społeczeństwo" - przyznawał, cytowany przez Weszło. Reklama

Mam dług do spłacenia, bo ktoś kiedyś wyciągnął do mnie pomocną dłoń ~ - dodawał.

Obecnie rusza camp pod auspicjami fundacji Gortata. Impreza odbywa się na Stadionie Śląskim, a emerytowany koszykarz jest w nią czynnie zaangażowany. Na relacjach w mediach społecznościowych widać, jak trenuje wspólnie z dziećmi.

Chwilę wcześniej podobne wydarzenie zorganizowano w Łodzi. "MG Camp w Łodzi to była PETARDA! Ponad setka zajaranych koszykówką dzieciaków, niesamowita energia na hali i niezapomniane chwile na boisku. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, trenerom i całej ekipie za ten wyjątkowy czas!" - podsumowano we wpisie na profilu MG13.

Radosne wieści od Marcina Gortata i jego żony. Długo na to pracowali

Przy organizacji obozów treningowych Gortat ma specjalne wsparcie nie tylko współpracowników, lecz również żony. Żaneta Gortat-Stanisławska angażuje się w pomysły ukochanego, co zresztą dokumentuje najnowsze zdjęcie małżonków. Widać na nim ich dwoje w trasie, w samochodzie. "W poczuciu szczęścia do pracy" - czytamy w opisie do fotografii.

Marcin Gortat z żoną / https://www.instagram.com/dr_zaneta_gortat_stanislawska/ / Instagram

Długo i wytrwale pracowali na to, by móc zawodowo zajmować się tym, co sprawia im radość i daje poczucie spełnienia. Oprócz organizacji campów dla młodzieży, robią też inne rzeczy. Zainwestowali w firmę kosmetyczną i fabrykę kosmetyków. To nie przypadek, że zaangażowali się akurat w taki projekt. Żaneta Gortat-Stanisławska jest bowiem znana w środowisku beauty. Reklama

"Marcin od początku wspierał mnie w mojej pracy. Jednak kiedy pojawił się pomysł założenia fabryki, wiedziałam, że będę musiała przekonać go do tego wyzwania. Postanowiłam zaprosić męża do mojego świata i pokazać, jakie możliwości niesie branża kosmetyczna" - opowiadała dla serwisu wiadomoscikosmetyczne.pl. A w rozmowie z xyz.pl dorzucała, że będą chcieli stworzyć kosmetyczną linię dla mężczyzn.

Para poznała się lata temu na spotkaniu biznesowym. Wiosną 2021 roku wzięli ślub, lecz fakt ten przez pewien czas utrzymywali w sekrecie przed mediami i opinią publiczną. W końcu, po kilku miesiącach od ceremonii, Gortat oficjalnie potwierdził, że zmienił stan cywilny. Na pytanie dziennikarzy "Dzień dobry TVN" o to, czy przyjmuje gratulacje w związku z zawarciem związku małżeńskiego, odparł krótko: "No, już chyba nie mam teraz wyjścia. Sprawa trafiła do mediów. Wyszło na jaw, że już jestem nie do wzięcia, dlatego można już składać oficjalnie gratulacje".

Marcin Gortat, Żaneta Gortat-Stanisławska / Baranowski / AKPA

Marcin Gortat / AFP