Bójka na boisku, zawodnik rzucił się w stronę kibica. Jeden wielki chaos w meczu polskiej ligi [WIDEO]

Starcia między graczem i kibicem, wielkie zamieszanie na parkiecie. Nelson wpadł w szał

Doświadczony Amerykanin wdał się wówczas w dyskusję z sędzią twierdząc, że był faulowany. W międzyczasie jeden z kibiców obecnych na hali oblał go wodą, co doprowadziło Nelsona do wściekłości - rzucił się on z pięściami w stronę fana i jedynie interwencja innych graczy oraz ochrony zdołała doprowadzić do deeskalacji tego zajścia.