Prezes PZKosz: Mateusz Ponitka był w oku cyklonu. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Jeżeli jako polska federacja koszykówki pomogliśmy Marcinowi Ponitce w rozwiązaniu kontraktu z Zenitem Sankt Petersburg, to tym bardziej się cieszę. On był w oku cyklonu. Polak w Rosji dziś, to nie jest naturalne - powiedział na specjalnie zwołanej konferencji prasowej prezes Polskiego Związku Koszykówki Radosław Piesiewicz.