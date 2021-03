EBL. Prezes PLK: Półfinały i mecze o medale mogą być rozegrane w "bańce" (POLSAT SPORT). Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Półfinały, mecze o trzecie miejsce oraz rywalizacja finałowa w Energa Basket Lidze mogą być rozgrywane w "bańce". Polska Liga Koszykówki rozważa takie rozwiązanie w związku z pandemią Covid-19. - Mamy już akceptację zainteresowanych klubów. Szukamy różnych sposobów, by rozegrać wszystkie zaplanowane mecze sezonu. "Bańka" to ogromne, trudne i kosztowne przedsięwzięcie. System się nie zmieni, rywalizacja będzie się toczyć do czterech zwycięstw. Koszykarze byliby więc odcięci od świata przez prawie miesiąc - powiedział Polsatowi Sport Radosław Piesiewicz, prezes PLK i PZKosz.