Koszykówka. Adam Hrycaniuk i Łukasz Koszarek dla Interii: Brak Waczyńskiego to duża strata. Każdy ma swoje racje. Wideo WIDEO |

- Myślę, że zarówno Adam Waczyński jak i prezes PZKosz Radosław Piesiewicz mają swoje racje. Mam nadzieję, że niedługo Waczyński wróci do naszego zespołu bo takich Adamów nie mamy za wielu - mówi w rozmowie z Interią Adam Hrycaniuk. Adam Waczyński był naszym kapitanem dlatego jego brak z pewnością będzie odczuwalny w najbliższych meczach eliminacji do Eurobasketu 2021. Cieszymy się, że wracamy do rywalizacji o stawkę. Zagramy w pięknej hali przed naszą gorącą publicznością - dodaje Łukasz Koszarek. W czwartek nasza kadra podejmie w Gliwicach Izrael, trzy dni później zagra w Saragossie z Hiszpanią.