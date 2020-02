Koszykówka. Prezes PZKosz Radosław Piesiewicz dla Interii: To nie koszykarze będą decydować o sprawach organizacyjnych reprezentacji. Wideo WIDEO |

- Nie słyszałem jak do tej pory, żeby gdziekolwiek w Europie, czy NBA to koszykarz wybierał hotel i miasto przygotowań przed meczami reprezentacji. W Polsce też tak pozostanie. Nigdy nie rozmawiałem z Mike'em Taylorem na temat powołań na mecze kadry, dlatego brak powołania na spotkania eliminacji do Eurobasketu dla Adama Waczyńskiego to nie moja decyzja. Żeby go powołać, trzeba byłoby zadać sobie pytanie, kogo Waczyński miałby dziś zastąpić - prezes PZKosz Radosław Piesiewicz w obszernej rozmowie z Interią odnosi się do ostatniego konfliktu na linii koszykarz PZKosz.