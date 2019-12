Marcin Gortat dla Interii: To czysta plotka. Wystarczy do mnie napisać. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- To plotka, że miałem propozycję objęcia funkcji ministra sportu i turystyki. Plotki można bardzo szybko zweryfikować. Nie jestem na to ani gotowy, ani nie jest to coś, co chciałbym robić. Pierwszy kontakt, który miałem z nową pani minister był fantastyczny, to właściwa osoba na właściwym miejscu - mówi w rozmowie z reporterem Interii Marcin Gortat.