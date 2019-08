Koszykarz zawieszony. Badania wykazały, że jest... w ciąży. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Były koszykarz m.in. Panathinaikosu Ateny i AS Monaco, Donell Cooper, wpadł na próbie oszustwa podczas badań antydopingowych. Wyniki wykazały, że jest w ciąży. Wszystko przez wykrycie hormonu wytwarzanego przez łożysko w trakcie ciąży. Okazało się jednak, że sportowiec oddał do analizy mocz swojej partnerki. Światowa federacja koszykarska zawiesiła zawodnika BCM Gravelines-Dunkerque do czerwca 2020 roku