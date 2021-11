As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Maria Andrejczyk 80% Dawid Kubacki 20%

Girona występuje obecnie w LEB Oro, czyli na zapleczu hiszpańskiej ekstraklasy (ligi ACB). Marc Gasol jest założycielem klubu, był jego prezydentem. W Gironie występował w latach 2006-2008. Jego ponowny debiut w barwach katalońskiego klubu zaplanowany jest na 3 grudnia w spotkaniu z Huescą.

Mistrz NBA z 2019 roku z Toronto Raptors i dwukrotny mistrz świata (2006, 2019), który po igrzyskach w Tokio nosił się z zamiarem zakończenia także kariery klubowej, powiedział, że katalońska Girona to coś więcej niż wybór sportowy.

"Moja decyzja wykracza poza obiektywne rozumowanie. To jest coś znacznie więcej, bo miasto, klub Girona i hala Fontajau znaczy dla mnie coś specjalnego. To była propozycja, której nie można było odrzucić. Chcę pomóc klubowi i odwdzięczyć się całej społeczności za to, co od niej otrzymałem przed laty" - dodał trzykrotny uczestnik Meczu Gwiazd NBA i najlepszy obrońca tej ligi w 2013 r.

Mistrz Europy (2009, 2011) oraz dwukrotny wicemistrz olimpijski (2008, 2012) ostatni sezon w NBA spędził w Los Angeles Lakers.

Marc podążył drogę starszego, bardziej słynnego brata Pau, który w minionym sezonie, w wieku 40 lat, dołączył - po wielu sezonach gry w NBA - do FC Barcelona i zdobył z tym słynnym klubem mistrzostwo Hiszpanii.

Zdjęcie Marc Gasol (z lewej) / AFP

