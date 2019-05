Giro d'Italia: Gaviria wygrał trzeci etap po dyskwalifikacji Vivianiego. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step) był najszybszy na finiszu trzeciego etapu wyścigu Giro d'Italia, ale to nie Włoch został zwycięzcą. Jury zdyskwalifikowało zawodnika za zmianę linii jazdy i triumf przypadł Kolumbijczykowi Fernandowi Gavirii (UAE). W poniedziałek kolarze mieli do przejechania 220 km z Vinci do Orbetello.