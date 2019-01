Pomocnik Lechii Gdańsk Ariel Borysiuk został wypożyczony do Wisły Płock do końca czerwca bieżącego roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Stokowiec: Monitorujemy sytuację w I lidze. Wideo INTERIA.TV

- Osoby Ariela raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. To bardzo utalentowany zawodnik z doświadczeniem na poziomie międzynarodowym - ma za sobą wiele występów w Ekstraklasie, jak i w ligach zagranicznych. Zawodnik zwiększy rywalizację w środku pola, tym bardziej z uwagi na transfer Damiana Szymańskiego do Rosji. Jestem pewien, że to właściwy ruch, a Ariel szybko wkomponuje się w naszą drużynę - powiedział dyrektor sportowy Wisły Łukasz Masłowski, cytowany na stronie klubu.

Reklama

Borysiuk w rundzie jesiennej wystąpił tylko w pięciu meczach Lechii w Ekstraklasie, stąd wypożyczenie do innego klubu.

Były reprezentant Polski (12 występów) w barwach Lechii rozegrał 88 spotkań ekstraklasowych, a łącznie ma ich na koncie 188.



Oprócz Lechii, z którą związany był już trzy razy, Borysiuk grał m.in. w 1.FC Kaiserslautern czy Queens Park Rangers.



Ekstraklasa: wyniki, tabela, strzelcy, terminarz

Zdjęcie Ariel Borysiuk / Andrzej Iwańczuk / Reporter

WS