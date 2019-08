Po dwutygodniowej przerwie - pojedynek z Legią Warszawa został przełożony - na ligową murawę wraca Wisła Płock. W debiutanckim spotkaniu trenera Radosława Sobolewskiego płoccy piłkarze zmierzą się na wyjeździe z osłabionym mistrzem Polski Piastem Gliwice.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Superpuchar Europy. Liverpool lepszy od Chelsea. Wideo INTERIA.TV

Ekstraklasa: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy

Reklama

- Rywale, podobnie jak my, nie zanotowali dobrego startu i będą chcieli zrobić wszystko, żeby z nami wygrać. Zapewniam, że my też nie planujemy powrotu do Płocka bez punktów. Teraz mamy w głowach tylko ten mecz - powiedział pomocnik Wisły Płock Giorgi Merebaszwili.

Płocka drużyna od 6 sierpnia ma nowego trenera, Radosława Sobolewskiego, który na przygotowanie drużyny do ligowego pojedynku z Piastem Gliwice miał niemal dwa tygodnie. Wisła nie rozegrała spotkania 4. kolejki z Legią Warszawa, zaplanowanego na 11 sierpnia, bowiem mecz przełożono z uwagi na pucharowy występ stołecznej drużyny. Wicemistrzowie Polski w środę wygrali 2-0 rewanżowe spotkanie z Atromitosem Ateny, awansując do ostatniej rundy eliminacyjnej. Zdaniem Ekstraklasy SA Legia potrzebowała więcej czasu na przygotowania do tego pojedynku, jak się okazało, decyzja była słuszna.



Pomocnik Wisły Giorgi Merebaszwili, który 15 sierpnia skończył 33 lata, jest pozytywnie nastawiony przed niedzielnym pojedynkiem 5. kolejki z Piastem w Gliwicach. - Czeka nas pojedynek z najlepszą drużyną poprzedniego sezonu. Piast, podobnie jak i my, nie zanotował dobrego startu sezonu i będzie robić wszystko, żeby z nami wygrać. My jednak nie planujemy wracać do Płocka bez punktów. Ciężko trenujemy z nowym trenerem i mogę zapewnić, że zrobimy wszystko, żeby w Gliwicach zwyciężyć - zapowiada Gruzin.

Płockich piłkarzy czeka jednak trudne zadanie, bowiem Piast na swoim stadionie jest niepokonany od 12 sierpnia 2018 roku, remisując lub wygrywając kolejnych 19 meczów. Ostatni raz przegrali w Gliwicach 1-3 z Legią Warszawa. W tym sezonie u siebie Piast wywalczył dwa remisy.

Zdjęcie Pomocnik Wisły Płock Giorgi Merebaszwili / GRZEGORZ RADTKE / 058sport.pl / NEWSPIX.PL / Newspix

Nieco gorzej prezentuje się w tym sezonie Wisła. Po trzech spotkaniach zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem 1 pkt. zdobytego w pierwszej kolejce z Górnikiem Zabrze. Dwa pozostałe mecze - przegrała. Ostatni raz na wyjeździe płocczanie wygrali 1-0 z Górnikiem w Zabrzu, w przedostatniej kolejce poprzedniego sezonu.

Zdaniem Merebaszwilego przed niedzielnym meczem płocczanie są w dobrych nastrojach. - Mimo kiepskiego początku sezonu atmosfera w drużynie jest dobra, wszyscy mają już w głowach tylko spotkanie ligowe. Mam nadzieję, że uda nam się zainkasować komplet punktów - dodał zawodnik.

Do Płocka dotarły informacje, że czterech piłkarzy z podstawowego składu Piasta nie będzie grało w niedzielnym meczu z powodu kontuzji, trener Radosław Sobolewski ma natomiast do dyspozycji wszystkich zawodników.

Mecz Piast Gliwice - Wisła zostanie rozegrany w niedzielę o godz. 15.00.