Bałaniuk to były piłkarz Wisły Kraków. Do tego zespołu dołączył 9 września 2017 roku. Piłkarzem "Białej Gwiazdy" był do 30 sierpnia 2019 roku. W międzyczasie był też wypożyczony do Arsenału Kijów.

W Wiśle rozegrał tylko 10 spotkań. Po rozstaniu z "Białą Gwiazdą" długo pozostawał bez klubu. Teraz jego pozyskanie potwierdził Olimpik Donieck.

Ta drużyna broni się przed spadkiem z ukraińskiej ekstraklasy. Jest na dziewiątym miejscu w dwunastozespołowej lidze. Bałaniuk związał się z klubem dwuletnią umową. Będzie grał z nr 17.

