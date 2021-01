Główny problem nie został rozwiązany, największy talent nie poszedł w odstawkę, i co poszło nie tak z byłą nadzieją Wisły - oto 5 spostrzeżeń po sparingu Wisły Kraków z Zagłębiem Sosnowiec.

Środowe spotkanie zakończyło się remisem 2-2, a bramki dla krakowian zdobywali Yaw Yeboah i Stefan Savić. Oto nasze spostrzeżenia po tym meczu:

Główny problem bez rozwiązania. Jesienią w Wiśle najbardziej szwankowała skuteczności i na razie rozwiązania tego problemu nie widać. W pierwszej części meczu z Zagłębiem krakowianie wręcz stłamsili rywala, ale zdobyli tylko jedną bramkę. Na razie nie zanosi się też, by na Reymonta został sprowadzony napastnik, który zaradzi problemowi.

Normalność Buksy. Wszyscy czekali, że w piątek nastąpi przełom w sprawie Aleksandra Buksy. Zawodnik skończył 18 lat i miał się określić, czy zostanie przy Reymonta. Nic takiego się jednak nie wydarzyło, co oznacza, że umowę ma tylko do czerwca. Mimo to Wisła nie stawia go pod ścianą (co zdarzało się w różnych polskich klubach), tylko traktuje jak pełnoprawnego członka zespołu. Dowód? 45 minut w meczu z Zagłębiem i poszukiwanie miejsca na nowej pozycji - skrzydłowego.

Czas młodzieży. Już dawno nastolatkowie w Wiśle Kraków nie mieli tak dobrze, jak u Petera Hyballi. Do startu rundy wiosennej pozostaje półtora tygodnia i tylko jeden sparing, a mimo to szkoleniowiec wpuszcza na murawę aż pięciu graczy, którzy jeszcze nie debiutowali w Ekstraklasie. Po sparingach wydaje się, że najlepiej tę szansę wykorzystał 17-letni Piotr Starzyński.

Co poszło nie tak u Patryka Małeckiego, że dziś musi bronić się przed spadkiem do drugiej ligi? W meczu z Wisłą pojawił się na boisku po przerwie i był motorem napędowym ofensywy Zagłębia. 274 występy w Ekstraklasie, 38 bramek, 8 meczów w reprezentacji Polski. Gdyby jakiś czas temu ktoś spytał, gdzie będzie Patryk Małecki w wieku 32 lat, to chyba niewielu spodziewałoby się, że znajdzie blisko trzeciej klasy rozgrywkowej.

Czas ucieka Timowi Hallowi. Trener Hyballa zakładał, że pozyskany Luksemburczyk zagra w meczu z Zagłębiem, tymczasem nie było go nawet na ławce. To oznacza, że Hallowi został tylko jeden sparing, by zgrać się z nowym zespołem, a to może być za mało, by szkoleniowiec mógł na niego liczyć już od początku rundy wiosennej.

Piotr Jawor

