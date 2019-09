Vuković o Stokowcu i Smolarowie. Wideo WIDEO |

Trener Legii Aleksandar Vuković zna dobrze nie tylko piłkarzy Lechii, ale również trenerów. Z Piotrem Stokowcem rywalizował na boiskach, a z asystentem Stokowca, Łukaszem Smolarowem uczęszczał na kurs UEFAPro. - Łukasz jest z Warszawy, wspólne dojeżdżaliśmy, znam go lepiej. Kiedy na zajęciach trzeba było jednym zdaniem określić kolegów, o Łukaszu powiedziałem jednym słowem - inteligentny. Dobrze to świadczy o trenerze Stokowcu, który umiejętnie dobiera ludzi do współpracy. Obaj są znaną marką trenerską w kraju. O ich pracy świadczą wyniki w Lechii. Wystarczy przypomnieć sobie, gdzie była Lechia, gdy ją obejmowali, a gdzie jest teraz - mówił Vuković.